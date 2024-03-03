В РФ заблокировали сайт международного словаря жестов
Роскомнадзор ограничил доступ к международному словарю жестов языков мира Spread The Sign.
При попытке зайти на сайт словаря сервис проверок блокировки РКН сообщает, что доступ к ресурсу ограничивается. Основание для этого Роскомнадзор не приводит.
Словарь создан в 2006 году. В нем содержится более 400 тысяч жестов на 44 языках, включая русский.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин допустил блокировку интернет-энциклопедии «Википедия». При этом он признал, что ограничение доступа к ресурсу может вызвать дискомфорт у пользователей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru