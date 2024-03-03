В РФ заблокировали сайт международного словаря жестов

При попытке зайти на сайт словаря сервис проверок блокировки РКН сообщает, что доступ к ресурсу ограничивается. Основание для этого Роскомнадзор не приводит.

Словарь создан в 2006 году. В нем содержится более 400 тысяч жестов на 44 языках, включая русский.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин допустил блокировку интернет-энциклопедии «Википедия». При этом он признал, что ограничение доступа к ресурсу может вызвать дискомфорт у пользователей, отмечает «Радиоточка НСН».

