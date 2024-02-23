Роскомнадзор убрал со стримингов сериал «Алиса не может ждать»
Сериал «Алиса не может ждать» режиссёра Натальи Мещаниновой убрали со стримминговых сервисов по требованию Роскомнадзора, сообщают «Ведомости».
В сериале рассказывается история подростка Алисы, которая узнаёт о том, что вскоре ослепнет, после чего решает сбежать от своей матери в большой город. Проект вышел с возрастной маркировкой «18+».
Уточняется, что ведомство разослало уведомления о том, что в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе.
Платформа Start, по заказу которой был снят сериал, подтвердила наличие уведомления, однако не стала уточнять, какие именно нарушения обнаружил Роскомнадзор.
«Мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах», — заявил представитель онлайн-кинотеатра.
Ранее Роскомнадзор предложил закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генеральной прокуратуры по блокировке сайтов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru