В РФ выявили 8275 случаев коронавируса за сутки

Суточный прирост заражений коронавирусом в России составил 8275 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 8277 случаев заболевания, напоминает RT.

Общее число заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 4 545 095.

По данным оперштаба, в течение суток 10 176 россиян вылечились от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших жителей страны составляет 4 166 172. При этом под медицинским наблюдением остаются 491 072 человека.

За минувшие сутки зафиксировано 408 смертей от COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 98 850.

Лидерами по количеству заражений COVID-19 вновь стали Москва (1286), Санкт-Петербург (715) и Московская область (584), сообщает «Свободная пресса».

