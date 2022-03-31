В РФ выпущено около 116 млн карт «Мир»

Около 116 млн карт платежной системы «Мир» было выпущено на начало марта текущего года. Об этом заявил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев, передает ТАСС.

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По словам Комлева, со стороны платежной системы нет ограничений на выпуск карт в како-либо валюте, но они могут быть у банков.

Глава НСПК также напомнил, что в настоящее время карты «Мир» принимаются в 10 странах.

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Фото: facebook.com/mirpaycard
ТЕГИ:Платежные Системы
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