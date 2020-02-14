В РФ вступил в силу запрет на полеты в Китай чартерных рейсов
В России с 14 февраля вступил запрет на полеты в Китай чартерных рейсов в рамках предупреждения распространения коронавируса.
При этом китайские чартеры продолжат летать в РФ и обратно, отмечает РИА Новости. Ранее с 1 февраля были введены ограничения на регулярное авиасообщение с Китаем. Железнодорожное сообщение с Китаем прекращено полностью. Это решение было принято 2 февраля, затронув поезда Москва – Пекин и Чита – Пекин.
По последним данным китайских властей, от вспышки заболевания пневмонией, вызванной вирусом COVID-2019, как его именует Всемирная организация здравоохранения, умерли 1369 человек, заражены коронавирусом более 60 тысяч, число выздоровевших превысило отметку в 6 тысяч.
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