В РФ вступил в силу запрет на полеты в Китай чартерных рейсов

При этом китайские чартеры продолжат летать в РФ и обратно, отмечает РИА Новости. Ранее с 1 февраля были введены ограничения на регулярное авиасообщение с Китаем. Железнодорожное сообщение с Китаем прекращено полностью. Это решение было принято 2 февраля, затронув поезда Москва – Пекин и Чита – Пекин.

По последним данным китайских властей, от вспышки заболевания пневмонией, вызванной вирусом COVID-2019, как его именует Всемирная организация здравоохранения, умерли 1369 человек, заражены коронавирусом более 60 тысяч, число выздоровевших превысило отметку в 6 тысяч.











