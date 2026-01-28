Собянин: Москва поддерживает разработки в области протезирования и реабилитации
Москва поддерживает разработки в области протезирования, реабилитации и адаптации. Об этом рассказал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, большим спросом пользуются инновации, способные вернуть возможность вести активный образ жизни людям, которые перенесли травмы или тяжелые заболевания.
«Они помогают в том числе вернувшимся с СВО. Разработки создаются при участии программ “Академия инноваторов”, “Новатор Москвы” и центра ассистивных технологий “Феникс”», — подчеркнул градоначальник.
На одном из предприятий города создали биорезорбируемые имплантаты с инновационным химическим составом. Они фиксируют переломы костей во время срастания и полностью растворяются в организме. Импланты помогают при сложных травмах и реконструктивных операциях.
Также в столице разработали умную модульную клавиатуру AlterType, ее можно адаптировать для пользователей с ограниченной подвижностью рук и собрать персональную конфигурацию из кнопки, джойстика, педали и других модулей. Устройство может заменить либо дополнить обычные клавиатуру и мышь.
Еще одна разработка — инженерные системы и экзоскелеты для восстановления подвижности. В них внедрены электростимуляция и электромиография. Компания «Рехаб Технологии» создала социально-бытовой экзоскелет, который не имеет аналогов в мире. Конструкция состоит из модулей, ее можно трансформировать в зависимости от потребностей пациента и рекомендаций врача.
В свою очередь, резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Ортомода» создала адаптивную одежду. В разработке участвовали врачи-реабилитологи и эрготерапевты.
Как отметил Собянин, все инновации уже применяются на практике, они помогают в том числе участникам СВО быстрее восстанавливаться и жить полной жизнью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Триллер в изоляции: Чего ждать от сериала «Резервация»
- В России вырос спрос на осиновые колья и обереги
- Ценное филе: Как Россия променяла бразильскую курицу на китайскую
- В Госдуме назвали причину блокировки сайта аниме-энциклопедии «Шикимори»
- «НАШЕ Радио» станет доступно в дальневосточном Артёме
- В Калуге на площадке бывшего завода Volkswagen загорелся склад
- На Олимпийских играх в Италии выступят 13 россиян
- Набиуллина: Самозапрет на кредиты установили 21 млн человек
- Захарова: Двух российских моряков с «Маринеры» отпустили
- «Под соусом антифрода»: Операторов связи уличили в желании заработать на маркировке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru