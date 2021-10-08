В РФ вакцинацию от COVID прошли 42,4 млн человек
В России от коронавируса полностью привились 42,4 млн человек. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что вакцинация является важным мероприятием по снижению числа смертей от коронавируса.
По словам Голиковой, повторную вакцинацию в РФ прошли 2,1 млн человек.
Согласно статистике Росстата, в августе текущего года смертность в стране выросла на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Уточняется, что в августе этого года 81% от общего числа смертей приходится на смертность от коронавируса.
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