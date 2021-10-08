Италия может признать прививку «Спутником V»

Медицинские регуляторные власти Италии допускают возможность признания полного цикла вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом заявил представитель министерства здравоохранения, участник научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

Он уточнил, что рассматриваются два варианта. Первый заключается в том, что будет необходимо сделать дополнительную прививку тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, не признанными Европейским агентством лекарственных средств и Всемирной организацией здравоохранения. Однако тогда потребуется заключение регулирующего органа.

Второй вариант - просто признать полные циклы вакцинации, которые были проведены в других странах такими препаратами, в том числе, «Спутником V». Выбор между вариантами Италия примет в ближайшие несколько дней, сообщил Рецца.

Ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие Москвы с Европейским агентством лекарственных средств по вопросу регистрации «Спутника V» продвинулось, отмечает NEWS.RU. Ситуация находится на этапе «постепенной экспертизы», пояснил глава МИД на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

