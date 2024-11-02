СМИ: Десятки туристов заразились неизвестным вирусом в Турции
Несколько десятков человек заразились неизвестной инфекцией, проводя свой отпуск в отелях турецкого Белека, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным медиков, это вирус. Граждане поступают в больницы с температурой тела 39 градусов, которую очень трудно сбить. Пока не удалось установить, какая именно вирусная инфекция. Врачи полагают, что это скорее всего новый ротовирус, разновидность коронавируса или болезнь Коксаки.
У многих пациентов появилась сыпь на ногах. Всем заболевшим ставится диагноз «острая инфекция, неуточненная».
Ранее во Флориде после ураганов появилась опасная бактерия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru