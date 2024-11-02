СМИ: Десятки туристов заразились неизвестным вирусом в Турции

По данным медиков, это вирус. Граждане поступают в больницы с температурой тела 39 градусов, которую очень трудно сбить. Пока не удалось установить, какая именно вирусная инфекция. Врачи полагают, что это скорее всего новый ротовирус, разновидность коронавируса или болезнь Коксаки.

У многих пациентов появилась сыпь на ногах. Всем заболевшим ставится диагноз «острая инфекция, неуточненная».

Ранее во Флориде после ураганов появилась опасная бактерия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

