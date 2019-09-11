В РФ упростят получение гражданства для иностранных выпускников российских вузов

11 сентября22:37

В РФ иностранным выпускникам российских вузов намерены упростить получение российского гражданства. В случае принятия законопроекта, срок получения гражданства для данной категории граждан сократится с трех лет до года, сообщает РИА Новости.

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Разработкой соответствующего законопроекта займется МВД. Отмечается, что закон будет распространятся на иностранцев, очно обучавшихся в вузах России и получивших диплом с отличием.

Отмечается, что целью законопроекта является удовлетворение российской науки и экономики в специалистах высокого уровня.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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