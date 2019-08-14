Актер Голливуда Эрик Робертс заявил, что хочет стать гражданином России
14 августа23:58
Частый гость в России американский актер Эрик Робертс заявил о своем желании получить российское гражданство. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости в ходе международного турнира по боевому самбо в Сочи, куда приехал актер.
По информации агентства, Робертс не раз признавался, что ему нравится Россия. По его словам, она напоминает ему Америку.
Ранее уругвайская певица Наталья Орейро обратилась с просьбой о российском паспорта к российскому президенту.
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