В РФ учредили юбилейную медаль в ознаменование 80-летия победы в ВОВ

Президент РФ Владимир Путин учредил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин посмертно наградил погибших в Курской области активистов

Согласно документу, медаль учреждена как дань «глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».

Правительству российский лидер поручил обеспечить финансирование изготовления медалей, футляров и удостоверений.

Отмечается, что юбилейной медалью будут награждаться ветераны Великой Отечественной войны, а также «иные лица в соответствии с положениями указа».

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что в республики учредили памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаНаградаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры