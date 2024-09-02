В РФ учредили юбилейную медаль в ознаменование 80-летия победы в ВОВ
Президент РФ Владимир Путин учредил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, медаль учреждена как дань «глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».
Правительству российский лидер поручил обеспечить финансирование изготовления медалей, футляров и удостоверений.
Отмечается, что юбилейной медалью будут награждаться ветераны Великой Отечественной войны, а также «иные лица в соответствии с положениями указа».
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что в республики учредили памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru