Путин посмертно наградил погибших в Курской области активистов
Активисты Общероссийского «Народного Фронта» Николай Ковалёв и Давид Соколов были посмертно награждены орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе говорится, что мужчины, погибшие в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, были награждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».
Также Путин наградил орденом Мужества замруководителя регионального исполкома Общероссийского «Народного Фронта» в Краснодарском крае Фёдора Геращенко, который вместе с Ковалёвым и Соколовым помогал вывозить мирных жителей и в результате атаки ВСУ был ранен.
Кроме того, российский лидер посмертно наградил медалью Луки Крымского погибших в Курской области водителя и фельдшера скорой помощи Александра Никитичева и Александра Чекалина.
Ранее Путин посмертно наградил орденом Мужества сотрудника аэропорта «Внуково» Валентина Николаенкова, пытавшегося обезвредить террориста в «Крокус Сити Холле», сообщает RT.
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