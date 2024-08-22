Путин посмертно наградил погибших в Курской области активистов

В документе говорится, что мужчины, погибшие в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, были награждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Также Путин наградил орденом Мужества замруководителя регионального исполкома Общероссийского «Народного Фронта» в Краснодарском крае Фёдора Геращенко, который вместе с Ковалёвым и Соколовым помогал вывозить мирных жителей и в результате атаки ВСУ был ранен.

Кроме того, российский лидер посмертно наградил медалью Луки Крымского погибших в Курской области водителя и фельдшера скорой помощи Александра Никитичева и Александра Чекалина.

Ранее Путин посмертно наградил орденом Мужества сотрудника аэропорта «Внуково» Валентина Николаенкова, пытавшегося обезвредить террориста в «Крокус Сити Холле», сообщает RT.

