В РФ средняя цена велосипеда выросла на треть

Отмечается, что в мае 5 лет назад взрослый дорожный велосипед можно было приобрести в среднем за 9,1 тыс. рублей, в мае текущего года эта цифра составила 12,1 тыс. рублей.

Самая высокая стоимость дорожного велосипеда была зарегистрирована в Магаданской области – 28,8 тыс. рублей, самая низкая – в Ингушетии (6,1 тыс. рублей).

Как отметил изданию врач-кардиолог Владимир Хорошев, велосипед является отличным средством для того, чтобы избавляться от недоокисленных продуктов обмена или так называемых шлаков. Это, по словам доктора, происходит за счет интенсивного и глубокого дыхания при езде на велосипеде, что увеличивает объем легких и в них поступает больше кислорода.

