В РФ средняя цена велосипеда выросла на треть

В России средняя цена дорожного велосипеда увеличилась на 33% с 2015 года. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата, имеющиеся в распоряжении издания.

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Отмечается, что в мае 5 лет назад взрослый дорожный велосипед можно было приобрести в среднем за 9,1 тыс. рублей, в мае текущего года эта цифра составила 12,1 тыс. рублей.

Самая высокая стоимость дорожного велосипеда была зарегистрирована в Магаданской области – 28,8 тыс. рублей, самая низкая – в Ингушетии (6,1 тыс. рублей).

Как отметил изданию врач-кардиолог Владимир Хорошев, велосипед является отличным средством для того, чтобы избавляться от недоокисленных продуктов обмена или так называемых шлаков. Это, по словам доктора, происходит за счет интенсивного и глубокого дыхания при езде на велосипеде, что увеличивает объем легких и в них поступает больше кислорода.

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ФОТО: www.klitschko-brothers.com
ТЕГИ:ЦеныВелосипеды
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