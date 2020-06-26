В РФ средняя цена велосипеда выросла на треть
В России средняя цена дорожного велосипеда увеличилась на 33% с 2015 года. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата, имеющиеся в распоряжении издания.
Отмечается, что в мае 5 лет назад взрослый дорожный велосипед можно было приобрести в среднем за 9,1 тыс. рублей, в мае текущего года эта цифра составила 12,1 тыс. рублей.
Самая высокая стоимость дорожного велосипеда была зарегистрирована в Магаданской области – 28,8 тыс. рублей, самая низкая – в Ингушетии (6,1 тыс. рублей).
Как отметил изданию врач-кардиолог Владимир Хорошев, велосипед является отличным средством для того, чтобы избавляться от недоокисленных продуктов обмена или так называемых шлаков. Это, по словам доктора, происходит за счет интенсивного и глубокого дыхания при езде на велосипеде, что увеличивает объем легких и в них поступает больше кислорода.
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