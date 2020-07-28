В РФ спрос на иностранное гражданство через покупку недвижимости может вырасти на 30%

В России спрос на получение иностранного гражданства и вида на жительство (ВНЖ) через покупку недвижимости может увеличиться на 30% по результатам текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя международного брокера недвижимости Tranio Георгия Качмазова.

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Отмечается, что подобные программы, предполагающие получение паспорта / ВНЖ в обмен на инвестиции, называются «золотые паспорта». По словам Качмазова, увеличение спроса ожидается, поскольку российские инвесторы заинтересованы в получении свободы передвижения и возможности валютного дохода.

Качмазов отметил, что наибольший интерес зафиксирован к греческой программе, поскольку она требует меньших затрат для получения ВНЖ – достаточно приобрести недвижимость на 250 тыс. евро.

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ФОТО: сайт
ТЕГИ:ГражданствоНедвижимостьПаспорт
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