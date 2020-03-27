В РФ создали аппараты ИВЛ с одновременным подключением к нескольким пациентам

По данным агентства, разработку представило Федеральное медико-биологическое агентство. Как пояснила глава агентства Вероника Скворцова, аппараты отличаются своими бактерицидными фильтрами с помощью которых можно безопасно подключать к аппарату сразу несколько пациентов.

Скворцова добавила, что в ближайший понедельник будет запущена производственная площадка, и в течение апреля планируется создать 80 тысяч аппаратов.



