В РФ с 2020 года вырастут минимальные цены на коньяк и водку

20 декабря 201921:45

Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут с января 2020 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на соответствующий приказ Минфина.

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Так, минимальная цена за водку составит 230 рублей за пол литра, за коньяк – 433 рубля. Сегодня можно купить водку за 215 рублей, а коньяк за 388 рублей.

В начала декабря текущего года НСН сообщала, что в России снизились продажи водки (на 10%), а продажи виски, напротив, выросли (на 1-3%). Такие данные были получены по результатам анализа 17 млрд чеков.


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ФОТО: pixabay.com
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