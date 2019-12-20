В РФ с 2020 года вырастут минимальные цены на коньяк и водку
20 декабря 201921:45
Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут с января 2020 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на соответствующий приказ Минфина.
Так, минимальная цена за водку составит 230 рублей за пол литра, за коньяк – 433 рубля. Сегодня можно купить водку за 215 рублей, а коньяк за 388 рублей.
В начала декабря текущего года НСН сообщала, что в России снизились продажи водки (на 10%), а продажи виски, напротив, выросли (на 1-3%). Такие данные были получены по результатам анализа 17 млрд чеков.
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