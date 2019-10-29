В РФ расширили перечень информации, запрещенной детям
В России обновлен перечень информации, которую запрещено распространять среди детей. Как пишет РИА Новости, соответствующие поправки в федеральном законе начинают действовать с 29 октября текущего года.
Так, в законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" появился пункт о запрете распространения среди детей сведений, содержащих изображение или описание сексуального насилия.
Отмечается, что нововведения распространяются на кинопоказы, библиотеки, а также точки с прокатом и продажей литературы или видео с соответствующим содержанием. Также вводится запрет на распространение такой информации вблизи 100 метров от границ школ, детсадов, поликлиник и других организаций для несовершеннолетних.
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