В РФ продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

Отмечается, что такая мера должна помочь избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки критически необходимых лекарств. Однако в правительстве подчеркнули, что решение по каждому виду продукции будет принимать межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга и других ведомств.

До этого издание «Ura.ru» сообщило, что в 2024 году в России лекарства от сахарного диабета подорожали больше других препаратов.

Ранее гендиректор маркетингового аналитического агентства «DSM Group» Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что россияне стали покупать более эффективные и более дорогие лекарства.