В РФ продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств
В России продлили особый режим продажи зарубежных лекарств. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.
Речь идет о возможности продавать иностранные препараты в зарубежной упаковке с этикеткой на русском языке. Особый порядок будет действовать до конца 2025 года.
Отмечается, что такая мера должна помочь избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки критически необходимых лекарств. Однако в правительстве подчеркнули, что решение по каждому виду продукции будет принимать межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга и других ведомств.
До этого издание «Ura.ru» сообщило, что в 2024 году в России лекарства от сахарного диабета подорожали больше других препаратов.
Ранее гендиректор маркетингового аналитического агентства «DSM Group» Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что россияне стали покупать более эффективные и более дорогие лекарства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru