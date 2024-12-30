В РФ продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

В России продлили особый режим продажи зарубежных лекарств. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.

Речь идет о возможности продавать иностранные препараты в зарубежной упаковке с этикеткой на русском языке. Особый порядок будет действовать до конца 2025 года.

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Отмечается, что такая мера должна помочь избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки критически необходимых лекарств. Однако в правительстве подчеркнули, что решение по каждому виду продукции будет принимать межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга и других ведомств.

До этого издание «Ura.ru» сообщило, что в 2024 году в России лекарства от сахарного диабета подорожали больше других препаратов.

Ранее гендиректор маркетингового аналитического агентства «DSM Group» Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что россияне стали покупать более эффективные и более дорогие лекарства.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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