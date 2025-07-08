«Я думаю, что не стоит ожидать краха или убийства Tesla, потому что все-таки есть определенные тенденции. В любом случае машина завоевала свою популярность, она востребована на американском, да и на других рынках. Но между строк прозвучали слова Трампа о том, что двигатели внутреннего сгорания должны жить. С таким же заявлением выступили и Audio, и Toyota. Да, из-за конфликта Трампа с Маском, возможно, компания Tesla больше не получит такую имиджевую господдержку как раньше. Более того, я надеюсь, что и двигатель V8 вернется - это такой американский символ», - рассказал он.

При этом Хайцэер подчеркнул, что у компании Tesla сильная репутация, которая обеспечивает ей стабильные продажи и клиентскую базу, а также превосходство над китайским автопромом.

«Что касается китайцев, доверие к Tesla намного больше, потому что она давно присутствует на рынке США и Европы. И, в общем, Tesla пробила путь электрическому автомобилю и продвигала это очень грамотно. Многие европейцы или американцы при помощи современных технологий получения энергии из солнца, света и земли получают более доступное топливо. В целом Tesla сегодня больше присутствует на европейском и американском рынке, нежели чем китайцы. В том числе Tesla продается и на китайском рынке», - подытожил он.

Ранее Илон Маск сообщил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla Model Y. Запуск состоялся раньше установленного срока на один день, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



