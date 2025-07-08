В России призвали не ждать «убийства» Tesla из-за конфликта Маска и Трампа
Из-за ссоры Илона Маска и Дональда Трампа компания Tesla действительно потеряет некоторые преференции, однако электроавтомобили пользуются спросом у американцев, европейцев и даже китайцев, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Компания Tesla завоевала на автомобильном рынке прочную репутацию, ее краха из-за ссоры Илона Маска с Дональдом Трампом точно ждать не стоит, однако теперь компания больше не получит былой имиджевой поддержки от государства. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Акции Tesla упали на 7,4% за вчера и на 18% за последние пять недель на фоне ссоры миллиардера и гендиректора компании Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, а также обещаний первого создать третью партию, пишет Financial Times. Так, с конца мая, когда Маск покинул президентскую администрацию, рыночная капитализация Tesla упала более чем на $230 млрд. Хайцеэр заявил, что компания прочно стоит на ногах, несмотря на непростой для нее период.
«Я думаю, что не стоит ожидать краха или убийства Tesla, потому что все-таки есть определенные тенденции. В любом случае машина завоевала свою популярность, она востребована на американском, да и на других рынках. Но между строк прозвучали слова Трампа о том, что двигатели внутреннего сгорания должны жить. С таким же заявлением выступили и Audio, и Toyota. Да, из-за конфликта Трампа с Маском, возможно, компания Tesla больше не получит такую имиджевую господдержку как раньше. Более того, я надеюсь, что и двигатель V8 вернется - это такой американский символ», - рассказал он.
При этом Хайцэер подчеркнул, что у компании Tesla сильная репутация, которая обеспечивает ей стабильные продажи и клиентскую базу, а также превосходство над китайским автопромом.
«Что касается китайцев, доверие к Tesla намного больше, потому что она давно присутствует на рынке США и Европы. И, в общем, Tesla пробила путь электрическому автомобилю и продвигала это очень грамотно. Многие европейцы или американцы при помощи современных технологий получения энергии из солнца, света и земли получают более доступное топливо. В целом Tesla сегодня больше присутствует на европейском и американском рынке, нежели чем китайцы. В том числе Tesla продается и на китайском рынке», - подытожил он.
Ранее Илон Маск сообщил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla Model Y. Запуск состоялся раньше установленного срока на один день, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Курской деревне мужчина погиб при ударе дрона по частному дому
- Центробанк РФ будет устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют
- Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор
- Мишустин заявил о пользе ухода иностранных IT-компаний из России
- Госдума одобрила увеличение пособия по беременности для студенток
- Мишустин заявил об эффективности нацпроекта по беспилотникам
- Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты
- В Подмосковье пострадали пассажиры перевернувшегося микроавтобуса
- Фон дер Ляйен потребовала от Китая ограничить сотрудничество с РФ
- Росфинмониторинг в 2024 году включил 80 организаций в перечень экстремистских