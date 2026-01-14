Россия стала 46-й в списке стран с «сильными» паспортами
Россия в 2026 году сохранила 46-е место в рейтинге стран с наиболее «сильными» паспортами. Соответствующий список был составлен международной консалтинговой компанией Henley & Partners.
Основой для рейтинга является количество стран, которые гражданин может посетить по национальному удостоверению личности без визы. Российский паспорт обеспечивает безвизовое пребывание в 113 государствах. Такой же результат у Турции, разделившей с РФ 46-ю строчку.
Лидером списка стал Сингапур. С паспортом этой страны можно въехать без визы в 192 государства. Второе место разделили Япония и Южная Корея (по 188 стран). ТОП-3 замкнули Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария (по 186 государств).
Ранее в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в стране заявили, что россиянам, в паспортах которых указано, что они родились в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях, стали чаще отказывать во въезде в Грузию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
