В РФ предложили увеличить размеры штрафов для водителей

Общероссийский народный фронт предложил увеличить размер ряда штрафов для автомобилистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова.

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Так, штраф за проезд на «красный» предлагают повысить с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Также на 5 тыс. вместо нынешних 2 тыс. предлагается штрафовать водителей за установку подложных номеров.

Также в организации предлагают увеличить штрафы за превышение скорости до 5 тысяч в населенном пункте, и до 2,5-5 тысяч вне населенного пункта.

Кроме того, авторы инициативы рекомендовали штрафовать велосипедистов на 5 тыс. рублей за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения.


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ФОТО: pxhere.com
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