В РФ предложили увеличить размеры штрафов для водителей

Так, штраф за проезд на «красный» предлагают повысить с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Также на 5 тыс. вместо нынешних 2 тыс. предлагается штрафовать водителей за установку подложных номеров.

Также в организации предлагают увеличить штрафы за превышение скорости до 5 тысяч в населенном пункте, и до 2,5-5 тысяч вне населенного пункта.

Кроме того, авторы инициативы рекомендовали штрафовать велосипедистов на 5 тыс. рублей за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



