В РФ предложено ввести отдельный налоговый вычет на спорт

В России могут ввести отдельный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, выведя их из общего социального, который можно получить с расходов на здоровье и образование, сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу депутата Госдумы Анатолия Выборного.

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Предложение он направил министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву. Парламентарий напомнил, что сумма социального налогового вычета ограничена 150 тыс. рублей, с которых можно вернуть лишь 13%.

«Убежден, что эта мера поможет популяризировать спорт среди молодежи», – отметил депутат.

Ранее стало известно, что правительство РФ: Оформление налогового вычета на «Госуслугах» внедрят в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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