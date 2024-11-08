В РФ предложено ввести отдельный налоговый вычет на спорт
В России могут ввести отдельный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, выведя их из общего социального, который можно получить с расходов на здоровье и образование, сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу депутата Госдумы Анатолия Выборного.
Предложение он направил министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву. Парламентарий напомнил, что сумма социального налогового вычета ограничена 150 тыс. рублей, с которых можно вернуть лишь 13%.
«Убежден, что эта мера поможет популяризировать спорт среди молодежи», – отметил депутат.
Ранее стало известно, что правительство РФ: Оформление налогового вычета на «Госуслугах» внедрят в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ предложено ввести отдельный налоговый вычет на спорт
- Путин рассказал, как США получили 12 трлн долларов «из воздуха»
- РАН: После выступления Путина на «Валдае» появился шанс закончить СВО
- СМИ: Россия заинтересована в решении Трампа заключить сделку по Украине
- Путин: Открытие Олимпиады - оскорбление для миллионов христиан
- Маск назвал Шольца глупцом из-за развала правительства ФРГ
- Депутат Рады Шевченко: Зеленскому пора начинать диалог
- Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя
- США выделят Украине военную помощь на 6 млрд долларов
- Гарик Сукачёв заявил, что был лишен водительских прав незаконно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru