В РФ предложено ввести отдельный налоговый вычет на спорт

Предложение он направил министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву. Парламентарий напомнил, что сумма социального налогового вычета ограничена 150 тыс. рублей, с которых можно вернуть лишь 13%.

«Убежден, что эта мера поможет популяризировать спорт среди молодежи», – отметил депутат.

Ранее стало известно, что правительство РФ: Оформление налогового вычета на «Госуслугах» внедрят в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

