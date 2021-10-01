В РФ появился перечень запрещенных к передаче за границу сведений

Служба безопасности составила список из 60 пунктов, в котором указана информация, не являющаяся гостайной, но при этом её передача зарубежным организациям или людям может стать поводом для присвоения статуса иноагента.

В частности, речь идет о передачи оценок и прогнозов по военно-политическому развитию России, о местонахождении военных подразделений и обстановке в армии. Также присвоить статус иноагента могут за передачу данных по разработке новейшего оружия и другой информации, в том числе о финансовом состоянии «Роскосмоса».

Как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение каких-либо поправок к закону об иноагентах возможно только после начала работы Госдумы.

По его словам, необходимо, чтобы парламент приступил к работе и были сформированы комитеты.

