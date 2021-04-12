В РФ подтвердили 8 320 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтверждено 8 320 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Случаи инфицирования зарегистрировали в 83 регионах страны, отмечает РИА ФАН.

Общее число заражений COVID-19 в России достигло 4 649 710.

При этом за последние 24 часа от инфекции вылечились 6 656 россиян, с начала пандемии выздоровели 4 272 165 жителей страны. Под наблюдением остаются 500 759 пациентов.

Согласно данным оперштаба, за прошедшие сутки медики зарегистрировали 277 смертей от COVID-19. Число летальных исходов в России с начала пандемии составило 103 263.

Больше всего случаев коронавируса выявлено в Москве (1833), Санкт-Петербурге (706) и Московской области (569), отмечает телеканал «360». Кроме того, в пятерку лидеров по числу заражений попали Ростовская (238) и Нижегородская (212) области, сообщает «Свободная пресса».

Накануне в России выявили 8702 случая COVID-19, напоминает RT.

