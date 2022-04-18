В РФ отменен норматив по охвату тестированием на COVID

Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19 в 300 тестов в сутки на каждые 100 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство рекомендовало устанавливать норматив, ориентируясь на обстановку с коронавирусом в каждом отельном регионе.

Предполагается, что в регионах со средним уровнем заболеваемости будут проводить не менее 200 тестов на каждые 100 тысяч человек, с низким уровнем — не менее 150 тестов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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