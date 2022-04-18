В РФ отменен норматив по охвату тестированием на COVID
18 апреля 202219:18
Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19 в 300 тестов в сутки на каждые 100 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.
Ведомство рекомендовало устанавливать норматив, ориентируясь на обстановку с коронавирусом в каждом отельном регионе.
Предполагается, что в регионах со средним уровнем заболеваемости будут проводить не менее 200 тестов на каждые 100 тысяч человек, с низким уровнем — не менее 150 тестов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 434 / сут.
Умерли
374 тыс.+213 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+14 324 / сут.
- Более 40 домов повреждены при обстрелах в Белгородской области
- Заместитель Минтранса Богданов освобожден от должности
- Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы
- В РФ отменен норматив по охвату тестированием на COVID
- Режиссер Леонид Хейфец умер в возрасте 87 лет
- РЖД объявила о возобновлении пассажирских перевозок с Казахстаном
- Зеленский передал заполненную анкету на вступление Украины в Евросоюз
- Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Алжира
- Путин разрешил ввозить в РФ пестициды и агрохимикаты через любые пункты пропуска
- Россия объявила о высылке сотрудников посольства Болгарии в Москве
18 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru