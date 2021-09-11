Снять маски? Медики высказались о продлении масочного режима
В ближайшее время отмена масочного режима не планируется. Об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму.
По ее словам, жить, как в доковидную эпоху, можно будет только в том случае, когда люди перестанут заражаться коронавирусом. Чтобы приблизить такой момент, Попова призвала россиян вакцинироваться.
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины привились 46,5 миллиона россиян, а полностью вакцинированы 39,8 миллиона человек.
От масок сейчас отказываться нельзя даже вакцинированным от COVID-19, поддержал позицию Поповой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев.
«Отменять маски еще рано, тем более, что сейчас все больше и больше появляется доказательств того, что даже вакцинированные носят вирус «дельта», причем бессимптомно. Ученые это довольно конкретно показали, поэтому ношение масок пока нужно. Да и, если вспомнить историю вопроса, даже при вакцинации рекомендовалось носить маски. Ношение масок обязательно, как для тех, кто не делал вакцинацию, так и для тех, кто ее сделал», - заключил собеседник НСН», - сказал Малышев.
Вирусолог Сергей Нетесов назвал условие снижения уровня пандемии, беседуя с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он предположил, что четвертая волна COVID-19, которую он прогнозирует в середине сентября может оказаться не такой сильной, как летняя.
«Сейчас заметно ускорились темпы вакцинации. Это радует и означает, что у нас люди будут намного сильнее защищены. Я считаю, что четвертая волна будет не такой сильной, как летняя третья. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться, и основания для этого есть. Все будет зависеть от скорости вакцинации и от того, насколько аккуратно люди будут носить маски, потому что «дельта»-штамм менее восприимчив к вакцинации и гораздо эффективнее распространяется из-за большей продуктивности в организме», - сказал доктор биологических наук.
Российские ученые создали материал, который способен убивать вирусы, контактирующие с ним, за несколько секунд. Из этой материи планируют делать медицинские маски, защитные костюмы и применять ее в качестве воздушных фильтров, отмечают «Известия».
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