В РФ обсуждают введение единой льготной ставки на проекты восстановления памятников
«Дом.РФ» совместно с Минфином прорабатывает единую льготную ставку для всех проектов восстановления объектов культурного наследия (ОКН), сообщает пресс-служба компании.
На данный момент ставка для кредитования объектов культурного наследия, которые не относятся к пилотным, достигает 17%, что становится заградительным условием для инвесторов.
Уточняется, что единая льготная ставка, не превышающая 10%, могла бы помочь в решении этой проблемы.
Льготная ставка 7% уже действует для 24 пилотных ОКН в восьми регионах, включая Забайкальский край, Нижегородскую, Новгородскую, Рязанскую, Самарскую, Смоленскую, Тверскую и Ярославскую области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru