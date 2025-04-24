В РФ обсуждают введение единой льготной ставки на проекты восстановления памятников

На данный момент ставка для кредитования объектов культурного наследия, которые не относятся к пилотным, достигает 17%, что становится заградительным условием для инвесторов.

Уточняется, что единая льготная ставка, не превышающая 10%, могла бы помочь в решении этой проблемы.

Льготная ставка 7% уже действует для 24 пилотных ОКН в восьми регионах, включая Забайкальский край, Нижегородскую, Новгородскую, Рязанскую, Самарскую, Смоленскую, Тверскую и Ярославскую области, передает «Радиоточка НСН».

