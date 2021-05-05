В РФ облегчат условия заключения в СИЗО к 2030 году
Российские власти готовятся облегчить условия содержания заключенных под стражей, говорится в Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года.
Как сообщает РИА Новости, в документе указан ряд дополнительных мер, которые существенно улучшат жизнь арестантов. Так, планируется расширение платных услуг и перечня предметов, разрешенных к передаче. Также будет увеличено количество свиданий и телефонных разговоров с родственниками, а также получаемых заключенными посылок. Планируется упростить пересылку книг и ввести возможность отправки и получения электронных писем.
Кроме того, в следственных изоляторах (СИЗО) будут обустроены новые камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями для женщин с детьми и ежедневный душ для беременных. Для всех категорий заключенных предусмотрят право на приватность в санузлах.
Также в магазинах уголовно-исполнительной системы увеличат ассортимент товаров, а в камерах появятся холодильники и телевизоры.
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