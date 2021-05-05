В России планируют сократить число заключенных

Россия планирует сократить число отбывающих уголовное наказание по приговору суда лиц и перейти по этому показателю с 26-го на 30-е место в мире в ближайшие три года. Об этом говорится в утвержденной распоряжением кабмина Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года.

Отмечается, что в 2020 году российская уголовно-исполнительная система занимала 26 место в мировом рейтинге пенитенциарных служб по количеству отбывающих наказание на 100 тысяч населения. При этом десятью годами ранее РФ занимала в рейтинге 22 место.

Предполагается, что с учетом проводимой государственной политики к 2024 году уголовно-исполнительная система РФ займет 30 место в рейтинге пенитенциарных служб с последующим снижением к 2030 году.

«При этом снижение показателя содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы лиц к 2024 году предположительно составит 400 тыс. человек, к 2030 году — от 250 тыс. человек до 300 тыс. человек», — цитирует документ ТАСС.

По состоянию на 1 января 2021 года в учреждениях пенитенциарной системы содержалось 482,9 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых (в 2010 году их число было на 381,1 тысяч человек больше).

