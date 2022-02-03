В РФ намерены отменить карантин для контактировавших с зараженными ковид

В РФ готовят документы по отмене необходимости карантина для людей, контактировавших с зараженными коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Россия 1».

Особенность эпидемиологического процесса для омикрона, который отмечается большим удельным весом бессимптомных носителей. По данным Поповой, таких носителей, которые были выявлены ведомством, по стране около 20%.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в таком случае ограничения по карантину становятся бессмысленными. «Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене (карантина - прим.ред)», - заявила Попова.





