В РФ намерены отменить карантин для контактировавших с зараженными ковид
В РФ готовят документы по отмене необходимости карантина для людей, контактировавших с зараженными коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Россия 1».
Особенность эпидемиологического процесса для омикрона, который отмечается большим удельным весом бессимптомных носителей. По данным Поповой, таких носителей, которые были выявлены ведомством, по стране около 20%.
Глава Роспотребнадзора отметила, что в таком случае ограничения по карантину становятся бессмысленными. «Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене (карантина - прим.ред)», - заявила Попова.
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