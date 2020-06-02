В РФ начнут выдавать новые номера на авто: Урал отбили от 666

ГИБДД Россия получила право присваивать регистрируемым транспортным средствам номера с трехзначными кодами регионов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Автоэксперт рассказал, как ретроавтомобили получат номера

Отмечается, что МВД уже одобрило изменения в соответствующий ведомственный приказ. О том, что ведомство планирует подобную реформу, телеканал RT сообщал еще в феврале 2020 года.

Если раньше россияне получали номера, региональные которых начинались с цифр 1 или 7, то в будущем коды будут начинаться с цифр от 1 до 9. Эксперты отмечают, что первыми с изменениями столкнутся жители Москвы, где серии автомобильных номеров заканчиваются быстрее всего, сообщают argumenti.ru

В то же время планы ГИБДД вызвали резкие протесты в «66» регионе России — Свердловской области. Там потенциально могли появиться коды «666».

Однако в региональном управлении ГИБДД поспешили заверить, что «сатанинские» номера в области выдавать не будут, отмечает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Свердловская ОбластьАвтомобилиГИБДД
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