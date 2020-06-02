В РФ начнут выдавать новые номера на авто: Урал отбили от 666

Отмечается, что МВД уже одобрило изменения в соответствующий ведомственный приказ. О том, что ведомство планирует подобную реформу, телеканал RT сообщал еще в феврале 2020 года.



Если раньше россияне получали номера, региональные которых начинались с цифр 1 или 7, то в будущем коды будут начинаться с цифр от 1 до 9. Эксперты отмечают, что первыми с изменениями столкнутся жители Москвы, где серии автомобильных номеров заканчиваются быстрее всего, сообщают argumenti.ru



В то же время планы ГИБДД вызвали резкие протесты в «66» регионе России — Свердловской области. Там потенциально могли появиться коды «666».



Однако в региональном управлении ГИБДД поспешили заверить, что «сатанинские» номера в области выдавать не будут, отмечает Ura.ru

