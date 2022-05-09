В РФ началась трехдневная рабочая неделя

В России началась неделя, на которой будет только три рабочих дня.

Россиянам дали советы по возвращению в рабочий ритм после праздников

Рабочими будут 11–13 мая. По данным Роструда, 9 мая относится к нерабочим праздничным дням, а выходной с 2 января решением кабмина России перенесен на 10 мая.

Предыдущая рабочая неделя также была короткой в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая и переносом выходного с 1 января 3 мая.

Ранее заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложил продлить выходные в мае до 10 дней. По его мнению, праздничные дни с 1 по 10 мая позволят россиянам запастись продуктами на осень.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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