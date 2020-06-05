В РФ могут изменить правила медосвидетельствования водителей
5 июня 202023:27
Минздрав предложил изменить правила медицинского освидетельствования водителей. Ведомство подготовило соответствующий проект изменений, сообщает ТАСС.
Согласно проекту, сдача анализов для диагностики на наличие алкоголя будет производиться только при выявлении симптомов наркологом. Действующий приказ предполагает сдачу анализов всем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru