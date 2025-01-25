В РФ изменится порядок получения иностранцем разрешения на временное проживание

Порядок получения разрешения на временное проживание в России для иностранцев изменится с 25 января. Об этом сообщило МВД.

Как отметили в ведомстве, в силу вступают изменения в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и федеральный закон о правовом положении иностранцев в РФ.

«Для получения разрешения на временное проживание без учета квоты будет недостаточно одного факта регистрации брака с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории России», — указали в МВД.

Иностранцу необходимо находиться в таком браке не менее трех лет либо иметь общего рожденного или усыновленного ребенка. Если союз между родителями не зарегистрирован, факт их совместного проживания в РФ не менее трех лет и участие в содержании детей должен подтвердить суд. При разводе, признании брака недействительным, лишении родительских прав разрешение на временное проживание и вид на жительство в РФ аннулируют, иностранцу придется покинуть страну.

Как отметила представитель МВД Ирина Волк, новые правила не ухудшат положение соотечественников: они могут обратиться за разрешением на временное проживание либо вид на жительство по другим адресованным им основаниям. В частности, это касается граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Украины и участников госпрограммы по переселению соотечественников.

Между тем в Госдуме предложили лишить иностранцев, работающих в России по патенту или трудовому договору, права на налоговые вычеты. В палату внесли соответствующий законопроект.

