В РФ изменится порядок получения иностранцем разрешения на временное проживание
Порядок получения разрешения на временное проживание в России для иностранцев изменится с 25 января. Об этом сообщило МВД.
Как отметили в ведомстве, в силу вступают изменения в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и федеральный закон о правовом положении иностранцев в РФ.
«Для получения разрешения на временное проживание без учета квоты будет недостаточно одного факта регистрации брака с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории России», — указали в МВД.
Иностранцу необходимо находиться в таком браке не менее трех лет либо иметь общего рожденного или усыновленного ребенка. Если союз между родителями не зарегистрирован, факт их совместного проживания в РФ не менее трех лет и участие в содержании детей должен подтвердить суд. При разводе, признании брака недействительным, лишении родительских прав разрешение на временное проживание и вид на жительство в РФ аннулируют, иностранцу придется покинуть страну.
Как отметила представитель МВД Ирина Волк, новые правила не ухудшат положение соотечественников: они могут обратиться за разрешением на временное проживание либо вид на жительство по другим адресованным им основаниям. В частности, это касается граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Украины и участников госпрограммы по переселению соотечественников.
Между тем в Госдуме предложили лишить иностранцев, работающих в России по патенту или трудовому договору, права на налоговые вычеты. В палату внесли соответствующий законопроект.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер самый молодой игрок в истории «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гаскелл
- Гутерреш потребовал от хуситов освободить семь задержанных сотрудников ООН
- В РФ изменится порядок получения иностранцем разрешения на временное проживание
- Богомаз: Над Брянской областью уничтожен беспилотник
- На Бали задержали основателя «русской деревни»
- Лукашенко: В Белоруссии не повторятся беспорядки и протесты после выборов
- При аварийной посадке самолета в нигерийском Лагосе пострадали 38 человек
- СМИ: Премьер-министр Дании провела «очень плохой» разговор с Трампом
- СМИ: Более 730 тысяч американских школьников могут быть депортированы
- Умер актер Владимир Фоменко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru