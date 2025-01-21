В Госдуму внесли законопроект о лишении мигрантов права на налоговые вычеты

Группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внесла в нижнюю палату парламента законопроект и лишении мигрантов права на налоговые вычеты при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ размещен в электронной базе Думы.

«Предлагается лишить права иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в соответствии с трудовым... или гражданско-правовым договором на выполнение работ (оказание услуг) на основании патента, на получение налоговых вычетов», — говорится в законопроекте.

При этом статус налогового резидента РФ не будет иметь значения.

Авторы проекта отмечают, что по действующему законодательству мигранты, работающие в стране по патенту или трудовому договору, должны платить НДФЛ. При этом иностранцы, которые находятся в РФ более 183 дней, могут получить статус налогового резидента и претендовать на стандартные для россиян налоговые вычеты.

Ранее в России приняли закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, документ подписал президент Владимир Путин, напоминает «Свободная пресса».

