В Госдуму внесли законопроект о лишении мигрантов права на налоговые вычеты
Группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внесла в нижнюю палату парламента законопроект и лишении мигрантов права на налоговые вычеты при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ размещен в электронной базе Думы.
«Предлагается лишить права иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в соответствии с трудовым... или гражданско-правовым договором на выполнение работ (оказание услуг) на основании патента, на получение налоговых вычетов», — говорится в законопроекте.
При этом статус налогового резидента РФ не будет иметь значения.
Авторы проекта отмечают, что по действующему законодательству мигранты, работающие в стране по патенту или трудовому договору, должны платить НДФЛ. При этом иностранцы, которые находятся в РФ более 183 дней, могут получить статус налогового резидента и претендовать на стандартные для россиян налоговые вычеты.
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