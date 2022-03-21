В РФ и США наблюдаются сбои сервисов Apple, Google, YouTube, Amazon

Пользователи США и РФ сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компаний Apple, Google, YouTube, Amazon и других.

Работа «Вконтакте» дала сбой

Также проблемы в работе наблюдаются у сотовых операторов США Verizon и T-Mobile и платежной системы PayPal.

Причины сбоев устанавливаются.

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ФОТО: Кадр из презентации Apple
ТЕГИ:Apple
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