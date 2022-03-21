В РФ и США наблюдаются сбои сервисов Apple, Google, YouTube, Amazon
21 марта 202220:48
Пользователи США и РФ сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компаний Apple, Google, YouTube, Amazon и других.
Также проблемы в работе наблюдаются у сотовых операторов США Verizon и T-Mobile и платежной системы PayPal.
Причины сбоев устанавливаются.
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21 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru