Работа «Вконтакте» дала сбой

Неполадки в работе социальной сети «Вконтакте» произошли в пятницу. Данные об этом содержаться на сайте сервиса Downdetector.

На 20 вечера (мск) было зарегистрировано более 1,5 жалоб на работу платформы от пользователей.

Большинство жалоб (57%) заявляли о сложностях в работе приложения (57%) и на неполадки в работе сайта (38%). В основном сообщения поступали из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Перми.

В пресс-службе соцсети уже заявили, что сбои устранены и сервис работает в штатном режиме.