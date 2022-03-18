Работа «Вконтакте» дала сбой
Неполадки в работе социальной сети «Вконтакте» произошли в пятницу. Данные об этом содержаться на сайте сервиса Downdetector.
На 20 вечера (мск) было зарегистрировано более 1,5 жалоб на работу платформы от пользователей.
Большинство жалоб (57%) заявляли о сложностях в работе приложения (57%) и на неполадки в работе сайта (38%). В основном сообщения поступали из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Перми.
В пресс-службе соцсети уже заявили, что сбои устранены и сервис работает в штатном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Хинштейн выразил надежду, что YouTube не заблокируют в РФ
- Минобороны: РФ гарантирует жизнь сложившим оружие националистам в Мариуполе
- США запретили обслуживать российские Boeing
- В Австрии вернут масочный режим
- Новак обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в страну
- Работа «Вконтакте» дала сбой
- Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Украине
- «Яндекс» подтвердил продажу агрегаторов «Дзен» и «Новости»
- Власти Воронежской области опровергли уничтожение украинских ракет
- Си Цзиньпин: противоречия КНР и США не должны сказаться на мировой торговле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru