В РФ и СНГ высадят более 27 млн деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы, в РФ и СНГ высадят 27 млн деревьев. Об этом сообщили организаторы акции Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

Акция пройдет с 18 марта по 22 июня при поддержке Минприроды и Рослесхоза РФ. Организаторы отмечают, что идея акции в том, чтобы оставить «вечный памятник в 27 млн деревьев» в память о каждом из 27 млн погибших в ходе Великой Отечественной войне.

Отмечается, что высадка деревьев стартует с юга РФ. В частности, ранее в Крыму заявили, что в рамках акции планируют высадить в республике более 10 тысяч деревьев.

Принять участие в акции может каждый желающий. Как сообщают организаторы, для этого достаточно зайти на официальный сайтсадпамяти2020.рф, выбрать свой регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Как ожидается, в акции поучаствуют не менее 2,5-3 млн человек.







