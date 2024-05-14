В РФ хотят расширить список преступлений с наказанием в виде принудительных работ
Министерство юстиции РФ планирует расширить перечень преступлений, которые будут караться принудительными работами. Как сообщает ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Константин Чуйченко.
По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.
«Нами подготовлен законопроект о введении по более 65 составам преступлений наказания в виде принудительных работ в качестве основного», - указал Чуйченко.
Ранее в Верховном суде РФ заявили, что в России стали в пять раз чаще приговаривать обвиняемых к принудительным работам в качестве альтернативы лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru