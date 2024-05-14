В РФ хотят расширить список преступлений с наказанием в виде принудительных работ

Министерство юстиции РФ планирует расширить перечень преступлений, которые будут караться принудительными работами. Как сообщает ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Константин Чуйченко.

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По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.

«Нами подготовлен законопроект о введении по более 65 составам преступлений наказания в виде принудительных работ в качестве основного», - указал Чуйченко.

Ранее в Верховном суде РФ заявили, что в России стали в пять раз чаще приговаривать обвиняемых к принудительным работам в качестве альтернативы лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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