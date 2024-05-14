В РФ хотят расширить список преступлений с наказанием в виде принудительных работ

По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.

«Нами подготовлен законопроект о введении по более 65 составам преступлений наказания в виде принудительных работ в качестве основного», - указал Чуйченко.

Ранее в Верховном суде РФ заявили, что в России стали в пять раз чаще приговаривать обвиняемых к принудительным работам в качестве альтернативы лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

