Москвич получил пять лет принудительных работ за фейки о ВС РФ

«Суд назначил Юрию Коховцу наказание в виде пяти лет принудительных работ», - заявили в суде.

Максимальное наказание по статье о распространении фейков о ВС РФ составляет десять лет лишения свободы. По данным следствия, летом 2022 года мужчина принял участие в уличном опросе о событиях на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не беспокоиться из-за закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. По его словам, документ не имеет ничего общего с нормами, действовавшими в советское время, передает «Радиоточка НСН».

