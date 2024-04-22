Москвич получил пять лет принудительных работ за фейки о ВС РФ
Останкинский районный суд Москвы признал местного жителя виновным в деле о распространении фейков о Вооруженных силах России, пишет РИА Новости.
«Суд назначил Юрию Коховцу наказание в виде пяти лет принудительных работ», - заявили в суде.
Максимальное наказание по статье о распространении фейков о ВС РФ составляет десять лет лишения свободы. По данным следствия, летом 2022 года мужчина принял участие в уличном опросе о событиях на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не беспокоиться из-за закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. По его словам, документ не имеет ничего общего с нормами, действовавшими в советское время, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru