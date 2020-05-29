В РФ день парада Победы 24 июня объявили выходным

В России 24 июня, на которое назначено проведение парада Победы, объявили выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленского не пригласили на парад в Москву 24 июня

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Парад состоится на московской Красной площади в 10 утра. Провести военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня поручил Путин. В этот день в 1945 году состоялся знаменитый исторический парад после капитуляции нацистской Германии.

Шествие «Бессмертного полка» предварительно назначено на 26 июля, но может быть перенесено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:МоскваПарад Победы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры