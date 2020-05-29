В РФ день парада Победы 24 июня объявили выходным

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Парад состоится на московской Красной площади в 10 утра. Провести военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня поручил Путин. В этот день в 1945 году состоялся знаменитый исторический парад после капитуляции нацистской Германии.

Шествие «Бессмертного полка» предварительно назначено на 26 июля, но может быть перенесено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

