В РФ день парада Победы 24 июня объявили выходным
В России 24 июня, на которое назначено проведение парада Победы, объявили выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Парад состоится на московской Красной площади в 10 утра. Провести военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня поручил Путин. В этот день в 1945 году состоялся знаменитый исторический парад после капитуляции нацистской Германии.
Шествие «Бессмертного полка» предварительно назначено на 26 июля, но может быть перенесено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
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