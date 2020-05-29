Зеленского не пригласили на парад в Москву 24 июня

Российская Федерация не направляла приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на участие в качестве гостя в параде Победы. Об этом сообщил РБК официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее украинского лидера не приглашали и на парад 9 мая, который пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

На этой неделе пресс-секретарь президента РФ заявил, что приглашения на парад Победы в Москве 24 июня будут возобновлены для лидеров стран СНГ. При этом Песков не смог однозначно сказать, вышла ли уже Украина из Содружества независимых государств.

Президент РФ Владимир Путин приказал провести военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся знаменитый исторический парад после капитуляции нацистской Германии.

