В РФ абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года

Он отметил, что несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года.

По его словам, причинами послужили менее благоприятная возрастная структура и снижение числа женщин репродуктивного возраста.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что частные клиники в девяти регионах РФ полностью отказались от проведения абортов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

