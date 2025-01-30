В РФ абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года

В России абсолютное число рождений детей приблизилось к показателю 2000 года, который был самым низким за всю историю современной России. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.

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Он отметил, что несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года.

По его словам, причинами послужили менее благоприятная возрастная структура и снижение числа женщин репродуктивного возраста.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что частные клиники в девяти регионах РФ полностью отказались от проведения абортов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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