В РФ 31 марта прилетят около 2 тысяч россиян

Около 2 тысяч российских граждан прилетят в РФ из зарубежных стран 31 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

По данным агентства, всего во вторник в Россию прилетят 1947 граждан страны, из которых 535 человек – в региональные аэропорты.

Отмечается, что во Владивосток уже доставлены 170 россиян с Филиппинских островов, в Новосибирск доставлено 202 человек из Вьетнама, в Иркутск прилетели 163 человека из Таиланда. Ожидается прибытие в российскую столицу 402 человек из Таиланда, еще 417 человек – из Денпасара, 133 человека – из Гоа и 460 человек – из Канкуна.

Накануне Росавиация ограничила количество возвращающихся из-за границы россиян до 500 в сутки в московских аэропортах и до 200 человек - в региональных.

