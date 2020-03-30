Количество вывозимых из-за границы россиян ограничили

Росавиация ограничила количество возвращающихся из-за границы россиян до 500 в сутки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт ведомства.



В российских регионах аэропорты смогут пропускать не более 200 вернувшихся. В Москве все рейсы будут проходить через аэропорт Шереметьево. Данные решения были принято оперативным штабом в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава Минтранса Евгений Дитрих ранее объявил, что будет уменьшено число рейсов, которыми вывозятся россияне, так как пассажирам необходимо уделять больше времени.

В настоящий момент все прибывшие в РФ должны сдать материал для анализа на коронавирус уже в здании аэропорта. Кроме того, у всех прибывших измеряют температуру тела и делают первичный тест на COVID-19. Кроме того, вернувшиеся из-за рубежа будут обязаны находится в режиме самоизоляции на дому в течение 14 дней.



