В результате стрельбы в ТЦ в Подмосковье пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

Стрелявший в ТЦ в Подмосковье распылил газовый баллон в сторону охранников

«В результате происшествия пострадали четыре человека», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и госпитализируются в медучреждение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее прокуратура по Московской области в своем Telegram-канале сообщила, что мужчина распылил газовый баллон в сторону охранников после того, как они отказались его впустить в здание и ушел из ТЦ. Однако позднее он вернулся травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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