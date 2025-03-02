В результате стрельбы в ТЦ в Подмосковье пострадали четыре человека

«В результате происшествия пострадали четыре человека», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и госпитализируются в медучреждение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее прокуратура по Московской области в своем Telegram-канале сообщила, что мужчина распылил газовый баллон в сторону охранников после того, как они отказались его впустить в здание и ушел из ТЦ. Однако позднее он вернулся травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



