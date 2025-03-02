Стрелявший в ТЦ в Подмосковье распылил газовый баллон в сторону охранников

Сегодня, 2 марта 2025 года, сотрудники службы охраны торгового центра не пропустили мужчину в здание, говорится в сообщении ведомства. Во время конфликта мужчина распылил газовый баллон в сторону охранников, после чего покинул ТЦ. Однако вскоре он вернулся с травматическим пистолетом, и произвел несколько выстрелов, добавили в Подмосковной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. Напомним, 2 марта, во второй половине дня начали поступать сообщения о стрельбе в торговом комплексе «Красный кит» в Мытищах. Позже в полиции Московской области сообщили о его задержании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

