Стрелявший в ТЦ в Подмосковье распылил газовый баллон в сторону охранников

В подмосковных Мытищах мужчина, открывший стрельбу в торговом центре, распылил газовый баллон в сторону охранников после того, как они отказались его впустить в здание. Об этом сообщила прокуратура по Московской области в своем Telegram-канале.

Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в подмосковном ТЦ

Сегодня, 2 марта 2025 года, сотрудники службы охраны торгового центра не пропустили мужчину в здание, говорится в сообщении ведомства. Во время конфликта мужчина распылил газовый баллон в сторону охранников, после чего покинул ТЦ. Однако вскоре он вернулся с травматическим пистолетом, и произвел несколько выстрелов, добавили в Подмосковной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. Напомним, 2 марта, во второй половине дня начали поступать сообщения о стрельбе в торговом комплексе «Красный кит» в Мытищах. Позже в полиции Московской области сообщили о его задержании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПодмосковьеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры