В ревматологических центрах Москвы внедрили телемедицинский сервис

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в московских ревматологических и нефрологических центрах начал работу телемедицинский сервис, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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По её словам, благодаря ему горожане были избавлены от лишних походов в медорганизации, так как врачи получили возможность проводить дистанционные консультации и выписывать пациентам электронные рецепты на ряд лекарственных препаратов.

«Пациентам не нужно лишний раз посещать медицинские центры, а у врачей появилось дополнительное время на диагностику и лечение. Все дистанционно выписанные рецепты доступны пациенту в электронной медицинской карте», — отметила она.

Уточняется, что для получения дистанционной помощи пациентам следует скачать мобильное приложение «ЕМИАС. Телемедицина», связь с врачом будет осуществляться в режиме видеозвонка.

Ранее Ракова заявила, что в столице более 50 выпускников медицинских вузов и ординатуры завершили обучение в рамках VI потока проекта «Школа профессионального роста», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
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