В ревматологических центрах Москвы внедрили телемедицинский сервис

По её словам, благодаря ему горожане были избавлены от лишних походов в медорганизации, так как врачи получили возможность проводить дистанционные консультации и выписывать пациентам электронные рецепты на ряд лекарственных препаратов.

«Пациентам не нужно лишний раз посещать медицинские центры, а у врачей появилось дополнительное время на диагностику и лечение. Все дистанционно выписанные рецепты доступны пациенту в электронной медицинской карте», — отметила она.

Уточняется, что для получения дистанционной помощи пациентам следует скачать мобильное приложение «ЕМИАС. Телемедицина», связь с врачом будет осуществляться в режиме видеозвонка.

Ранее Ракова заявила, что в столице более 50 выпускников медицинских вузов и ординатуры завершили обучение в рамках VI потока проекта «Школа профессионального роста», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

