В ресторанах Москвы предложили ввести зоны для вакцинированных клиентов

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что столичные рестораторы предложили властям города провести эксперимент по созданию в заведениях общепита зон для вакцинированных, сообщает ТАСС.

По его словам, предложение по антиковидным зонам в ресторанах, «когда пускают только вакцинированных», уже обсудили с московскими властями

«Это пока предложение, дальше будем смотреть», - уточнил Миронов, отметив, что создание зон для привившихся от COVID-19 клиентов планируется в качестве эксперимента.



Ранее Миронов заявил, что столичные власти поддержали одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников, которые не привились от коронавируса, сообщает Ura.ru. По его словам, предпринимателей не будут наказывать за такие решения «из-за эпидемиологической ситуации».

