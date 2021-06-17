В ресторанах Москвы предложили ввести зоны для вакцинированных клиентов
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что столичные рестораторы предложили властям города провести эксперимент по созданию в заведениях общепита зон для вакцинированных, сообщает ТАСС.
По его словам, предложение по антиковидным зонам в ресторанах, «когда пускают только вакцинированных», уже обсудили с московскими властями
«Это пока предложение, дальше будем смотреть», - уточнил Миронов, отметив, что создание зон для привившихся от COVID-19 клиентов планируется в качестве эксперимента.
Ранее Миронов заявил, что столичные власти поддержали одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников, которые не привились от коронавируса, сообщает Ura.ru. По его словам, предпринимателей не будут наказывать за такие решения «из-за эпидемиологической ситуации».
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